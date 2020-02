Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Autoscheibe in Schulstraße eingeschlagen

Kirn (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 21.02.20 wurde in der Schulstraße in Kirn an einem blauen Opel die Windschutzscheibe eingeschlagen. Hierzu wurde möglicherweise ein spitzer Gegenstand verwendet. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 500 Euro belaufen. Hinweise hierzu erbittet die Polizei Kirn unter 06752-1560.

