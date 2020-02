Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verwüstung der Bahnhofstoilette

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag 16.02.2020 wurde durch unbekannte Täter die Bahnhofstoilette, auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Sobernheim, beschädigt. Unbekannte schlugen hierbei eine Eingangstür mit einem vor Ort herausgerissenen Fahrradständer ein. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Hinweise hierzu an die Polizei in Kirn unter 06752-1560 oder an jede andere Polizeidienststelle.

