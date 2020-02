Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zu schnell um die Kurve

Kirn (ots)

In der Nacht zum Sonntag bog der 21-jährige Fahrer eines BMW gegen 01:40 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Kirn und dem Stadtteil Kirnsulzbach nach rechts in die Kirner Straße ein. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches in der Folge nach links in den Straßengraben driftete und schließlich gegen die Umzäunung eines Firmengeländes prallte. Am Pkw entstand erheblicher, an der Zaunanlage mittlerer Schaden. Der Fahrer und seine Mitinsassen (18 und 20 Jahre alt) blieben glücklicherweise unverletzt. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

