Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von 3D Tierfiguren

Heinzenberg: (ots)

In der Zeit vom 14.02.2020 17:30 Uhr bis zum 15.02.2020 09:30 Uhr, wurden in Heinzenberg von einem Bogenschießgelände insgesamt 5 lebensgroße Tierfiguren entwendet. Die 3D Figuren dienen als realistische Ziele für Bogenschießübungen, haben ein Gewicht von bis zu 15 Kg und sind bis zu 110x120cm groß. Vor Ort konnten verdächtige Reifenspuren festgestellt und dokumentiert werden. Das Gelände befindet sich direkt neben der B421 Ortsausgang Heinzenberg in Rtg. Kellenbach. Etwaige Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn oder jede andere Polizeidienststelle.

