POL-PIKIR: Fahrer unter BTM Einfluss und per Haftbefehl gesuchte Frau

Bad Sobernheim/Hochstetten-Dhaun: (ots)

Funkstreifen der Polizei Kirn führten am Nachmittag des 15.02.2020 im Dienstgebiet mobile Verkehrskontrollen durch. In Bad Sobernheim wurde gegen 17:15 Uhr ein 20-jähriger kontrolliert der mit seinem PKW unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Da es dem jungen Fahrer nicht möglich gewesen sei Urin für einen Schnelltest abzugeben, die Verdachtsmomente gegen ihn aber begründet waren, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, welche im Kirner Krankenhaus entnommen wurde. Das Ergebnis steht noch aus. In Hochstetten-Dhaun wurde gegen 17:30 Uhr ein Kleintransporter kontrolliert, weil die Beifahrerin nicht angegurtet war und ein Kleinkind während der Fahrt, ohne jegliche Sicherung, bei ihr im Fußraum gestanden hat. Die Verstöße wurden zugegeben und werden entsprechend geahndet. Im Rahmen der Kontrolle wurde allerdings auch festgestellt, dass die 32-jährige Beifahrerin aufgrund eines Haftbefehls zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt konnte abgewendet werden, da die Frau mit Hilfe von Bekannten ihre Strafe im unteren vierstelligen Bereich bezahlen konnte.

