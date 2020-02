Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung bei Agrarhandel in Industriestraße

Kirn (ots)

In der Nacht vom 14.02.20 auf den 15.02.20 wurden durch einen unbekannten Täter eine Abdeckplane und mehrere Zurrgurte an einem Fahrsilo am Agrarhandeln in Kirn in der Industriestraße zerschnitten. Der oder die Täter müssen allem Anschein nach von der Straße aus agiert haben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt oder zum Täter bitte an die Polizei in Kirn unter 06752-1560.

