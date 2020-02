Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl von alten Autobatterien

Merxheim (ots)

In der Zeit vom 12. bis 13.02.2020 wurden vom Gelände einer Autowerkstatt 15 - 20 leere Autobatterien entwendet. Die Autobatterien waren auf dem Werkstattgelände frei zugänglich aber sichtverdeckt neben einem Container gelagert. Der Schaden, welcher sich auf den Pfandwert der Batterien bezieht, beläuft sich auf ca. 200 Euro. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Batterien mit einem größeren Fahrzeug oder einem Anhänger abtransportiert wurden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell