Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mit Alkohol im Blut Unfall verursacht

Kirn (ots)

Am Montagabend des 10.02.2020 musste ein 51-jähriger Kirner nach einem übermäßigen Alkoholkonsum und des daraus resultierenden Unfalls seinen Führerschein abgeben. Der Audi-Fahrer befuhr gegen 23:00 Uhr die Schlossstraße aus Richtung "Klapperfloss" kommend in Richtung Kallenfelser Straße, als er mit fast 2 Promille in einer scharfen Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam und anschließend mit der Fahrzeugfront in die Betonfassung des Nebenarms des Hahnenbach eintauchte. Hierbei wurde der PKW leicht beschädigt. Jedoch musste das Fahrzeug fachmännisch geborgen werden. Nach der Unfallaufnahme wurde der Führerschein des Unfallverursachers einbehalten und ihm eine Blutprobe im Krankenhaus Kirn entnommen. Sollte sich der gemessene Atemalkoholwert im Blut bestätigen, muss der Fahrer zudem mit der Anordnung einer kostenintensiven medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU), im Volksmund als "Idiotentest" bekannt, rechnen.

