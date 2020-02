Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Streitigkeit endet mit Strafanzeigen

Bad Sobernheim (ots)

Am 08.02.2020, gegen 12:45 Uhr meldete eine 56-jährige aus Bad Sobernheim, dass es auf dem Parkplatz des Lidl in Bad Sobernheim zu einer Streitigkeit gekommen sei, in deren Verlauf sie aufs übelste beleidigt und auch geschlagen worden sei. Bei der Aufnahme vor Ort wurde bekannt, dass sich die Mitteilerin zunächst sehr ärgerte, dass der neben ihrem PKW Parkende sich so hingestellt habe, dass ihr, aus ihrer Sicht, zu wenig Platz zum Einsteigen geblieben sei. Als die ausfindig gemachte, fast 80-jährige Parkerin, nicht sofort Abhilfe geschaffen habe, sondern stattdessen erst zu Ende habe einkaufen wollen, sei es zur Streitigkeit gekommen. Im Verlauf der Streitigkeit hätten sich die beiden Kontrahentinnen wohl gegenseitig beleidigt. Als sich dann ein 80-jähriger Unbeteiligter einmischte, und der 76-jährigen Dame beigestanden habe, habe sich die Streitigkeit zugespitzt. Alles endete nach Angaben der Beteiligten damit, dass sich die ursprüngliche Beschwerdeführerin und der zuvor Unbeteiligte sich gegenseitig geschlagen hätten. Im Ergebnis wurden mehrere Strafanzeigen wegen wechselseitigen Beleidigungen und Körperverletzungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Geschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn oder der Außenstelle Bad Sobernheim (06751-8577047) zu melden.

