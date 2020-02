Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht!

Hochstetten-Dhaun, Binger Landstraße (ots)

Am 08.02.2020 zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr kam es in der Binger Landstraße von Hochstetten-Dhaun zu einer Verkehrsunfallflucht. Der orangene Opel Adam des Geschädigten stand hierbei geparkt vor dessen Antiquitäten und Second-Hand Laden. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer hatte den Opel bei einem Ein- oder Ausparkmanöver auf dem Parkplatz touchiert und anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Dem 65-Jährigen Geschädigten war hierdurch ein Schaden von mind. 800EUR entstanden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

