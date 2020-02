Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: LKW nach Verkehrsunfallflucht gestoppt

Meddersheim (ots)

Am 07.02.2020 gegen 16:45 Uhr befährt ein belgischer Sattelzug den Mühlenweg in Meddersheim. Beim Abbiegen in die Naheweinstraße, touchiert der Sattelzug ein dort geparktes Fahrzeug und setzt anschließend seine Fahrt fort ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Ein Zeuge nimmt die Verfolgung des Sattelzuges auf und kann diesen auf der B 41 bei Monzingen stoppen. Der Fahrer gibt gegenüber der Polizei an, den Verkehrsunfall nicht bemerkt zu haben. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

