Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wohnhausbrand

Bild-Infos

Download

Simmertal (ots)

Am 07.02.2020 kam es in der Ortslage Simmertal zu einem Wohnhausbrand mit hohem Sachschaden. Dachdecker lösten beim Arbeiten an einem Flachdach fahrlässig einen Brand im Simmertaler Ortskern aus. Beim Verlegen von Bitumen geriet vermutlich aufgrund des Funkenfluges die Holzdämmwolle des renovierten Altbaus in Brand. Trotz den Löschversuchen der beiden Dachdecker konnten diese den Brand nicht mehr unter Kontrolle bringen. Die Feuerwehr musste hinzugezogen werden und konnte den Brand löschen. Es entstand kein Personenschaden. Erste Schätzungen ergaben einen Sachschaden in Höhe von ca. 50 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell