Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht

Kirn (ots)

Am 06.02.2020 zwischen 09:30 Uhr und 10 Uhr kam es in der Königsberger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug befuhr die Königsberger Straße vermutlich in Richtung Breslauer Straße. Hierbei streifte dieses Fahrzeug einen, in Höhe der Hausnummer 8 geparkten, VW Golf und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher verließ die Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

