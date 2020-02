Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Umweltereignisse

Kirn und Umgebung (ots)

Am Morgen des 04.02.20, kam es aufgrund der schweren Regenfälle in der Nacht zu mehreren Überschwemmungen im Zuständigkeitsbereich der Polizei Kirn. In Königsau auf der B 421 war die Fahrbahn überflutet, in Langenthal blockierte ein umgestürzter Baum die Fahrbahn, und zwischen den Ortschaften Rehborn und Odernheim am Glan kam es zu einem leichten Erdrutsch der ebenfalls den Verkehr behinderte. Insgesamt kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen. Die Straßenmeistereien beseitigten die Gefahrenstellen.

