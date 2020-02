Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Dreister Diebstahl; weitere Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Montag, den 03.02.2020 kam es gegen 16:50 Uhr in der Kirner Innenstadt zu einem Diebstahl eines Halstuchs. Der Vorfall ereignete sich vor einem Parfümeriegeschäft in der Übergasse. Ein etwa 30 Jahre alter Mann konnte dabei beobachtet werden, wie er mit einem Schraubenzieher in der Hand, im Vorbeigehen aus einer mobilen Warenausgabe das Halstuch herausnahm und einsteckte. Unweit des Tatorts war es den Beamten gelungen, den mutmaßlichen Täter zu ergreifen. Bei seiner Durchsuchung wurde das entwendete Kleidungsstück aufgefunden. Der polizeibekannte Tatverdächtige muss sich innerhalb kürzester Zeit einem erneutem Ermittlungsverfahren stellen.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 06752-1560 zu melden.

