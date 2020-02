Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Betrugsserie: Falsche Gewinnversprechen am Telefon

Kirn (ots)

In den letzten Tagen kam es im Zuständigkeitsbereich der Kirner Polizei vermehrt zu der betrügerischen Masche des sogenannten "Call Center-Betrugs". Allein im Laufe des heutigen Nachmittags (03.02.2020) konnten insgesamt drei Straftaten dieser Art verzeichnet werden.

Einer der zumeist aus Call Centern in der Türkei agierenden Täter rief gegen 15:00 Uhr bei einer 70-jährigen Staudernheimerin an und gab sich als Mitarbeiter eines Hamburger Notariats aus. Dieser angebliche Mitarbeiter forderte die ahnungslose Frau auf, eine bestimmte Telefonnummer anzurufen. Daraufhin wurde die 70-Jährige von einer Frau zu einem Gewinn beglückwünscht, dessen Auszahlung sie erst bei Kauf von Amazon-Gutscheinen für 200 Euro zu erwarten hatte. Der bayerische Akzent der Telefonbetrügerin förderte das Misstrauen des Opfers, sodass sie von einem Kaufvorhaben abließ.

Zur gleichen Zeit begab sich eine 78-jährige Frau aus Simmertal in den ortsansässigen Discounter mit dem Vorhaben, für 950 Euro Google Pay-Karten zu erwerben. In dem Irrglauben, die Auszahlung des am Telefon in Aussicht gestellten Geldgewinns mit dem Kauf zu bewirken, wurde sie von einer Verkäuferin auf den ungewöhnlichen Kauf angesprochen. Nachdem sich die Geschädigte der aufmerksamen Verkäuferin anvertraute, informierte diese die Polizei und vereitelte somit die Vollendung des Betrugs.

Zum Leidwesen eines 70-jährigen Kirner führte die Betrugsmasche zum Erfolg. Ein angeblicher Microsoft Mitarbeiter meldete sich gegen 14:30 Uhr bei dem späteren Opfer und erklärte, dass dessen Computer gehackt worden ist. Im gleichen Zuge bot der Betrüger seine Hilfe an und forderte im Gegenzug, den Kauf von Google Pay-Karten im Wert von 300 EUR sowie der Weitergabe der Kartennummern. Nachdem der Geschädigte der Forderung nachkam und sich wenig später im Gespräch mit einem Bekannten, des Betrugs bewusst wurde, wandte er sich an die Polizei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich vor Betrügern, die mit Gewinnversprechen am Telefon an persönliche Daten gelangen und sich bereichern wollen.

