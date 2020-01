Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Der eine ohne Führerschein, die andere mit Promille unterwegs

Kirn (ots)

Am 31.01.2020, führte eine Streife der Kirner Polizei mehrere Verkehrskontrollen im Dienstgebeit durch. Hierbei konnte gegen 00:00 Uhr in der Ortslage Hochstetten-Dhaun ein Fahrzeug mit saarländischer Zulassung kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 33-jährige Fahrer, welcher in Saarbrücken gemeldet ist, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Für ihn endete hiermit die Fahrt, und ihn erwartet ein Strafverfahren. Bei einer weiteren Kontrolle, gegen 02:20 Uhr in der Kallenfelser Straße in Kirn, konnte im Rahmen der Überprüfung bei einer 40-jährigen Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass die Atemalkoholkonzentration über 1,1 Promille, und somit im Bereich einer Straftat lag. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, welche im Kirner Krankenhaus entnommen wurde. Die Beschuldigte mag behaupten können, dass sie Pech hatte, denn die Kontrolle fand nur wenige Meter entfernt von ihrem Ziel, nämlich ihrer Wohnanschrift statt. Tatsächlich hatte sie aber auch Glück, dass die Alkoholfahrt ohne Sach- oder Personenschäden von statten ging. Die 40-jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und sie wird mehrere Monate kein fahrerlaubnispflichtiges Fahrzeug führen dürfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell