Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Donnerstag 30.01.2020, zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "An der Bahn" im Ortsteil Kirn-Sulzbach in Kirn. Hier wurde der Außenspiegel eines PKWs, der am Straßenrand parkte, beschädigt. Beim beschädigten PKW handelt es sich dabei um einen grünen VW Pritschenwagen. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 150 Euro belaufen. Verursacht wurde die Beschädigung vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, welches sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn untern Tel.: 06752-1560.

