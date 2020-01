Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Kirn (ots)

Der 11-jährige Schüler ging gegen 07.55h gemeinsam mit weiteren Jugendlichen auf dem Gehweg entlang der Kallenfelser Straße in Kirn in Richtung Hahnenbach. Etwa 25 Meter vor dem gekennzeichneten Fußgängerüberweg zum Schulzentrum Auf Kyrau trat das Kind plötzlich auf die Fahrbahn um diese zu überqueren. Hierbei achtete es nicht auf den in gleicher Richtung fahrenden PKW, von dem es unmittelbar erfasst wurde. Der 11-jährige kollidierte trotz sofortiger Notbremsung der Fahrzeugführerin mit der rechten Front des Fahrzeuges. Das Kind war infolge dessen nicht mehr ansprechbar und wurde durch Ersthelfer vor Ort bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt und sodann mit dem Rettungshubschrauber zur UNI-Klinik nach Mainz geflogen. Angaben zum genauen Verletzungsgrad können bis dato nicht gemacht werden. Die Kallenfelser Straße wurde für die Dauer der Sachverhaltsaufnahme voll gesperrt und die Fahrzeuge örtlich umgeleitet, sodass es praktisch zu keinen Verkehrsbehinderungen kam.

