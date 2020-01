Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

In der Zeit vom 27.01.2020 , 21:00 Uhr bis zum 28.01.2020, 13:30 Uhr wurde im Meckenbacher Weg in Kirn, ein parkend abgestellter PKW (VW Polo, rot), vermutlich von einem zu dicht vorbeifahrenden Unfallverursacher, beschädigt. Bei dem VW Polo wurde ein Außenspiegel abgefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden (06752-1560)

