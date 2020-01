Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfall B41 Anschlussstelle Kirn-Sulzbach

Kirn (ots)

Am Dienstag morgen gegen 09:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B41 an der Anschlussstelle Kirn-Sulzbach. Hier befuhr ein 30-jähriger BMW Fahrer die B41 von Idar-Oberstein kommend in Fahrtrichtung Kirn. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn, kam er ins Schleudern und kollidierte dann mit der in der Mitte befindlichen Fahrstreifenbegrenzung. Hierauf wurde er nach rechts in den Seitengraben geschleudert. Der PKW war im Frontbereich stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 10000 Euro belaufen.

