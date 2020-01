Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol-/Drogeneinfluss unterwegs

Simmertal (ots)

Simmertal In der Ortslage von Simmertal kontrollierte eine Polizeistreife am Montagnachmittag gegen 16:55 Uhr einen 47-jährigen Pkw-Fahrer. Bei ihm ergaben sich konkrete Anhaltspunkte für einen zeitnahen Alkohol- sowie Drogenkonsum. Zudem ist der strafrechtlich bereits erheblich in Erscheinung getretene Mann nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese war ihm im Vorjahr durch die Verwaltungsbehörde entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es folgte die Anordnung einer Blutprobe. Der 47-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

