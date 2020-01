Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Pkw

Kirn (ots)

Der Geschädigte stellt seinen Pkw am 23.01.20 gegen 18.00h auf dem Parkplatz des REWE Marktes in der Kallenfelser Straße in Kirn ab. Als er später an sein Fahrzeug zurückkehrt stellt er fest, dass die Beifahrerseite mittels spitzem Gegenstand vollständig zerkratzt war. Hinweise bitte an die Polizei Kirn: 06752-1560

