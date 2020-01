Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Zaun beschädigt und geflüchtet

Bad Sobernheim (ots)

Am heutigen 25.01.2020 gegen 13:45 Uhr wurde mitgeteilt, dass ein bislang unbekannter PKW den Zaun zum Gelände der Firma Triwo im Industriepark Pferdsfeld beschädigte. Aufgrund der festgestellten Spuren an der Unfallstelle, schien der Fahrer den PKW verbotswidrig driften lassen zu wollen, wobei er die Kontrolle verlor und verunfallte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell