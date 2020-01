Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Nachtrag

Kirn (ots)

Der Polizei wurde im Laufe des Vormittages bekannt, dass in der Nacht vom Freitag den 24.01.2020 auf Samstag den 25.01.2020 ein weiterer PKW in der Schulstraße in Kirn mutwillig beschädigt wurde. Der oder die Täter traten den rechten Außenspiegel des Fahrzeuges, einem weißen Hyundai i20, ab. Da dies möglicherweise in Zusammenhang mit der PKW-Beschädigung in der Embdengasse in gleicher Nacht steht, werden auch hier Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich mit der Polizei in Kirn ( Tel. 06752 - 1560 ) in Verbindung zu setzen.

