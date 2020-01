Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am 24.01.2020 in der Zeit von 20:30 bis 22:00 Uhr, wurde in der Embdengasse in Kirn ein dort parkend abgestellter PKW (Opel Astra, blau) mutwillig beschädigt. Bei dem PKW wurden beide Außenspiegel abgerissen oder abgetreten und der Heckscheibenwischer abgebrochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn (06752-1560) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell