Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Autofahrer alkoholisiert

Kirn (ots)

Am 25.01.2020, gegen 01:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife der Kirner Polizei einen 29 -jährigen aus Kirn, der mit seinem PKW fahrend in der Mauergasse in Kirn unterwegs war. Bei der Kontrolle konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp über 1,1 Promille. Eine Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt und es wurde die Entnahme einer Blutprobe im Kirner Krankenhaus angeordnet. Gegen den jungen Mann wird ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

