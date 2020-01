Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Meddersheim (ots)

Am frühen Abend befuhr eine 37-jährige Frau aus Heimweiler die Landesstraße 232 von Meddersheim in Richtung Merxheim. In Höhe des Stationskilometers 1100 verließ sie nach rechts die Fahrbahn, durchfuhr eine Böschung und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Sie war bei diesem Fahrmanöver irrig der Annahme, die Einmündung Kreisstraße 97 in Richtung Monzingen zu befahren. Durch den Unfall erlitt die allein im Fahrzeug befindliche und erheblich alkoholisierte Fahrzeugführerin eine leichte Kopfplatzwunde; am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Nach einer Wundversorgung im Krankenhaus, Blutprobenentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines wurde die Dame entlassen.

