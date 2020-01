Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigungen am evangelischen Gemeindezentrum

Bad Sobernheim (ots)

In der Zeit vom 09. bis zum 23.01.2020 kam es zu verschiedenen Tageszeiten zu Sachbeschädigungen am evangelischen Gemeindezentrum in der Kirchstraße. Unbekannte spritzten insgesamt viermal Sekundenkleber in die Schlösser der Eingangstüren. Diese mussten aufgrund der Beschädigungen ausgetauscht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der oder die Täter waren in drei Fällen vormittags und in einem Fall nachmittags zu Gange. Hinweise zu den Tätern oder verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei in Kirn oder die Außenstelle in Bad Sobernheim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell