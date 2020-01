Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bad Sobernheim: (ots)

Am 19.01.2020, gegen 01:30 Uhr, kontrollierte eine Funkstreife der Polizei Kirn einen 23-jährigen jungen Mann, der mit seinem Pkw in der Großstraße in Bad Sobernheim unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem jungen Fahrer Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,54 Promille. Im Rahmen der weiteren Kontrolle wurden außerdem Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Bei der Durchsuchung des PKW konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt werden. Es folgte die Anordnung einer Blutprobe, welche dem 23-jährigen im Kirner Krankenhaus entnommen wurde. Gegen den jungen Mann, der bereits in der Vergangenheit bezüglich BTM polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde ein Bußgeld- sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

