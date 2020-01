Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrt unter Drogeneinfluss

Staudernheim (ots)

In der Nacht zum Samstag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 00:15 Uhr einen 37-jährigen Mann, der mit seinem Pkw die Sobernheimer Straße in Richtung Hauptstraße befuhr. Hierbei ergaben sich konkrete Verdachtsmomente für eine aktuelle Drogeneinwirkung bei dem 37-Jährigen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es folgte die Anordnung einer Blutprobe. Gegen den Mann, der bereits im vergangenen Jahr einschlägig in Erscheinung getreten war, wurde ein Bußgeld- sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

