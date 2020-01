Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim: (ots)

Am 17.01.2020, zwischen 13:00 und 15:00 Uhr, stellte die 64-jährige Anzeigerin ihren PKW (Opel Corsa, blau) ordnungsgemäß auf einem Parkplatz im Eselsrückerweg in Bad Sobernheim (Nähe Schule) ab. Bei Rückkehr zuhause musste sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug feststellen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den/die Schadensverursacher/in liegen aktuell nicht vor. Es wird davon ausgegangen, dass der Schaden beim Ein-oder Ausparken im Bereich eines Behindertenparkplatzes passiert ist. Zeugenhinweise werden an die Polizei Kirn (06752-1560) erbeten.

