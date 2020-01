Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Radarkontrolle auf der B 41

Nußbaum (ots)

In der Zeit von 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr führte die Polizei am Donnerstag auf der B 41 im Bereich der Abfahrt Nußbaum in Richtung Kirn eine Geschwindigkeitsmessung durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier 70 Km/h. Es konnten insgesamt 35 Geschwindigkeitsverstöße registriert werden, wobei das schnellste Fahrzeug mit 119 Km/h gemessen wurde. Für eine Überschreitung in dieser Höhe sieht der Bußgeldkatalog u. a. ein Fahrverbot vor.

