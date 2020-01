Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Kirn (ots)

Am Donnerstagvormittag des 16.01.2020 gegen 09:50 Uhr kam es am Kreisverkehr an den Stadtwerken zu einem Auffahrunfall. Die 55-jährige Fahrerin eines Nissan fuhr einem vorausfahrenden 43-jährigen Ford-Fahrer hinten auf, der verkehrsbedingt vor dem Kreisel angehalten hatte. Durch die Wucht des Aufpralls schob die Unfallverursacherin den Ford ein Stück in den Kreisverkehr hinein. Glücklicherweise blieb es nur bei Blechschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell