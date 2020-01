Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fußbodenbelag entwendet

Kirn (ots)

In der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr wurde am Mittwoch aus einer Lagerhalle in der Sulzbacher Straße eine Palette mit 100 Quadratmetern eichefarbigen Laminatdielen samt der Trittschalldämmung entwendet. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

