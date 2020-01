Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Nach Wildberührung überschlagen

Kellenbach (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 21:20 Uhr auf der Kreisstraße 4 kurz nach dem Ortsausgang von Kellenbach zum Zusammenstoß zwischen einem in Richtung Weitersborn fahrenden Citroen Berlingo und einem von rechts auf die Fahrbahn laufenden Reh. Das Fahrzeug überschlug sich infolge eines zuvor versuchten Ausweichmanövers und kam im rechten Straßengraben auf den Rädern wieder zum Stillstand. Der 76-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Das Reh verendete am Unfallort. Am Pkw entstand erheblicher Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell