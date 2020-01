Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahren unter Drogeneinfluss

Kirn, Altstadt (ots)

Am 08.01.2020 um 12.45 Uhr führte die Polizeiinspektion Kirn in der Straße Altstadt in Kirn eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Zur genannten Zeit wurde ein PKW Ford angehalten und kontrolliert, da dessen Nebelscheinwerfer widerrechtlich eingeschaltet waren. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten bei der 32jährigen Fahrerin Auffallerscheinungen hinsichtlich einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein Urindrogenvortest auf der Polizeidienststelle reagierte positiv auf die Stoffgruppe Amfetamin. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Fahrerin eingeleitet.

