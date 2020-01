Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr; Zeugen gesucht!

K61 zwischen Staudernheim und Boos (ots)

Am Morgen des 08.01.2020 gegen 07:36 Uhr befuhr ein 58-Jähriger Toyota Fahrer die K61 von Staudernheim aus in Fahrtrichtung Boos. Circa 200 Meter nach der Ortslage Staudernheim kam ihm ein Verkehrsteilnehmer entgegen. Dieser touchierte sodann die linke Fahrzeugseite des Toyotas mit seinem Außenspiegel. Hierdurch entstand Sachschaden an der Fahrerseite des Toyotas. Anschließend verließ der Unfallverursacher unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell