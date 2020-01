Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Kirn (ots)

Am 06.01.2020, gegen 12.55h befuhr eine Pkw-Fahrerin die Jakob-Müller-Straße in Kirn und wollte von dieser nach links in die Kallenfelser Straße einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der Unfallgegnerin, welche die Kallenfelser Straße stadtauswärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Pkw der Geschädigten von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne stieß. Dabei zog sich die Unfallbeteiligte leichte Verletzungen zu.

