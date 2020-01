Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Martinstein (ots)

Am Sonntag kontrollierte eine Polizeistreife gegen 20:35 Uhr in der Ortsdurchfahrt von Martinstein einen aus Richtung Simmertal kommenden Pkw. Hierbei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle Drogeneinwirkung. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Stoffgruppen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutprobe angeordnet. Der junge Mann, der bereits strafrechtlich erheblich in Erscheinung getreten war, wird sich in einem weiteren Strafverfahren verantworten müssen. Gegen die 22-jährige Beifahrerin wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet, da sie als Fahrzeughalterin die Fahrt ohne Fahrerlaubnis duldete.

