Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unter Drogeneinfluss unterwegs

Kirn (ots)

Kurz nach 17:00 Uhr wurde am Sonntag eine Polizeistreife auf einen Pkw aufmerksam, welcher von der Kallenfelser Straße kommend zügig in die Straße "Auf der Schanze" einbog und auf einen abgelegenen Firmenparkplatz fuhr. Der 34-jährige Fahrer verstrickte sich gegenüber der Streifenbesatzung in Widersprüche hinsichtlich des Grundes für sein Fahrmanöver. Bei ihm wurden Auffälligkeiten festgestellt, die auf eine aktuelle Drogeneinwirkung hindeuteten. Einen Drogenvortest lehnte der Mann vehement ab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und es folgte die Anordnung einer Blutprobe. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Bußgeld- sowie ein Strafverfahren eingeleitet.

