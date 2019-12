Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfälle mit Flucht

Kirn und Simmertal (ots)

Am Vormittag des 31.12.2019 ereigneten sich in Simmertal und Kirn Verkehrsunfälle mit geringem Sachschaden, bei denen sich die Unfallverursacher jeweils unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Gegen 09:40 Uhr rangierte ein blauer Kleinwagen in der Simmertaler Hauptstraße und streifte dabei ein geparktes Fahrzeug. Zeugen beobachteten den Vorgang und gaben der Polizei die nötigen Hinweise um den Verursacher, eine 82-jährige Fahrerin, kurz darauf ermitteln zu können. In der Kallenfelser Straße Kirn kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Parkrempler. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Die 34-jährige Unfallverursacherin räumte gegenüber der eingesetzten Streife ihre Beteiligung an dem Verkehrsunfall ein. Gegen die Unfallverursacher wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

