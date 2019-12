Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht; Zeugen gesucht

Gemarkung Bärenbach / Schmidthachenbach (ots)

Vermutlich bereits am 28.12.2019 befuhr ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer einen Feldweg in der Gemarkung von Bärenbach in Richtung Schmidthachenbach. Besagter Feldweg verläuft parallel zur B270. Der Fahrzeugführer riss sich bei seiner Fahrt die Ölwanne seines Fahrzeuges auf, wodurch der Feldweg auf einer Länge von circa einem Kilometer verschmutzt wurde. Der Fahrer entfernte sich anschließend trotz des Schadens unerkannt und unerlaubt. Die Ölspur wurde am 29.12.2019 durch einen Feuerwehrmann festgestellt und gemeldet. Aufgrund der winterlichen Temperaturen konnte das Öl nicht ins Erdreich eindringen und entsprechend an der Oberfläche gebunden und entfernt werden. Um die Beseitigung kümmerten sich die ortsansässigen Feuerwehren.

Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kirn unter der 06752-1560 erbeten.

