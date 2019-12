Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Hochstetten-Dhaun: (ots)

In der Zeit vom 22.12.2019 15:00 Uhr bis 23.12.2019 01:00 Uhr wurde in Hochstetten-Dhaun im Waldweg, Höhe Hausnummer 2 ein parkend abgestellter Fiat Tipo, silbern, durch einen Verkehrsunfall im Heckbereich beschädigt. Der Schadensverursacher meldete den Schaden nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

