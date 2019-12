Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: PKW mutwillig beschädigt

Kirn (ots)

Am 18.12.2019 in der Zeit zwischen 06:30 und 16:00 Uhr wurde in Kirnsulzbach, in der Unteren Kaulwiese, ein schwarzer Ford KA, welcher am Fahrbahnrand parkend abgestellt war, mutwillig beschädigt. Die Geschädigte stellte bei der Rückkehr zum PKW fest, dass jemand wahrscheinlich mit einem spitzen Gegenstand, einen langen Kratzer über die komplette Fahrzeugseite verursacht hat. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell