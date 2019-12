Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Kirn (ots)

Am Dienstagabend wurde gegen 20:20 Uhr ein in der Dominikstraße geparkter Pkw von einem bergab aus Richtung Dhauner Straße kommenden Pkw gestreift. Dieser setzte seine Fahrt jedoch unvermittelt fort. Der Unfallverursacher, ein 53-jähriger Mann, konnte von der Polizei schnell ermittelt werden. Da er erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, erfolgte die Anordnung einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme seines Führerscheines. Der 53-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

