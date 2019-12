Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Festgefahrene Situation für LKW

Kirn (ots)

Am frühen Morgen des 17.12.2019 geriet ein 63-jähriger polnischer Fahrer eines Sattelzugs mit Tankauflieger im Industriegebiet "Allweiden" in Kirn, beim Versuch sein Fahrzeug zu rangieren in einen ca. 150cm tiefen Graben. Die hinteren Achsen des mit Kunststoffgranulat beladenen Tankaufliegers steckten dann fest, der Tank neigte sich zu Seite und drohte umzukippen. Die Hinterachse des Zugfahrzeugs hing bereits in der Luft. Das Gespann konnte nach Hinzuziehung eines Abschleppwagens aus der festgefahrenen Lage befreit werden. Wie festgestellt wurde entstanden glücklicherweise keine Schäden.

