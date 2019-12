Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Geklärte Verkehrsunfallflucht

Seesbach: (ots)

Am 17.12.2019, gegen 07:25 Uhr, kam ein 24-jähriger Autofahrer auf der L230 in Höhe Seesbach, nach einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, geriet in den Straßengraben und blieb letztlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Er wurde noch von einem vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer angesprochen, lehnte aber die angebotene Hilfe ab. Der Junge Fahrer entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu melden. Anhand des vom Zeugen genannten Kennzeichens konnte der Halter, und anhand der Beschreibung des Fahrers der Sohn des Halters als verantwortlicher Fahrzeugführer ermittelt werden. Halter und Sohn fuhren wohl zwischenzeitlich wieder an die Unfallstelle und versuchten den umgefahrenen Leitpfosten wieder aufzustellen. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

