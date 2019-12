Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrzeugführer unter dem Einfluss mehrerer Drogen kontrolliert

Kirn (ots)

Während einer Streifenfahrt gegen 19:20 Uhr kontrollierten die Beamten in der Straße "Obere Ritsch" in Kirn den Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades. Der 47 Jährige war nicht im Besitz einer, für das Kleinkraftrad erforderlichen Fahrerlaubnis. Zudem fiel den Beamten auf, dass sich der Mann auffällig nervös verhielt. Ein daraufhin durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf gleich 4 verschiedene Betäubungsmittelstoffgruppen. Dem Fahrzeugführer wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, welche in der Rechtsmedizin Mainz untersucht werden wird.

