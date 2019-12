POL-PIKIR: Beim Linksabbiegen übersehen

Polizeiinspektion Kirn

Am Montagvormittag kam es gegen 11:35 Uhr auf der B 41 in Höhe der Abfahrt Weiler bei Monzingen zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein aus Richtung Martinstein kommender Pkw-Fahrer übersah beim Linksabbiegen in die Kreisstraße 18 einen aus Richtung Monzingen entgegenkommenden Pkw, dessen Fahrerin trotz eingeleitetem Bremsmanöver einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt, an den Fahrzeugen entstand jeweils mittlerer Schaden.

